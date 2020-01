"V České republice skandály z poslední doby týkající se ministerského předsedy a jeho snah získat veřejné prostředky pro jeho firmu skrze dotace EU ukazují na zarážející nedostatek politické integrity," konstatuje Transparency International v mezinárodní verzi své zprávy. Poznamenává také, že skandály ukazují i na nedostatečnou transparentnost financování politických kampaní.

Andrej Babiš tvrzení TI odmítá. "Myslím, že korupce u nás významně poklesla. Nepamatuji si za éru mého působení v politice, že by ve vládě nebo někde byl nějaký zásadní korupční skandál," řekl ČTK při pracovní cestě v Izraeli politik, který je v ČR trestně stíhán kvůli kauze Čapí hnízdo.

Česko loni na žebříčku, který státy hodnotí na škále 0 (obrovská vnímaná korupce) až 100 (žádná vnímaná korupce), získalo 56 bodů, tedy o tři méně než v roce 2018. Na sdílené 44. pozici loni ČR skončila spolu s Kostarikou, Gruzií a Lotyšskem.

