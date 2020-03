Dovolená v roce 2020: Je reálné letos v létě vycestovat do zahraničí?

Vzhledem k nejistotám kolem pandemie a schopnosti světa omezit šíření viru neexistuje podle televize CNN na tyto otázky jednoznačná odpověď. Hranice mnoha států jsou uzavřené, letiště výrazně omezila provoz, ne všude fungují hotely nebo stravovací zařízení a síly států se nyní soustředí na zajištění základní funkčnosti v době světové krize.

Ostatně právě turistický průmysl je jedním z těch, který v současné době trpí nejvíce. Letecké společnosti budou pro přežití následků krize potřebovat od vlád pomoc až 200 miliard dolarů. Některým aerolinkám dochází hotovost, jiné ohlásily masivní propouštění, a i Airbus avizoval, že pokud krize v souvislosti s tímto onemocněním potrvá měsíce, bude potřebovat vládní pomoc.

Na druhé straně ale stojí veřejnost, lidé, kteří měli letos v plánu cestu do zahraničí, někteří už za dovolenou dokonce zaplatili. A podmínky pro vrácení peněz nejsou všem zcela jednoznačné. Mnohdy ani cestovním kancelářím, neboť s touto situací se setkaly poprvé.

V případě storna cesty vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj prohlášení, kdy uvedlo, že zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. To je ale možné pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho okolí nastaly mimořádné okolnosti, které mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.

V praxi to znamená, že pokud nákaza koronavirem neumožní lidem odjet na dovolenou, měli by mít nárok na vrácení peněz. Taková je ale situace dnes, za pár měsíců může být úplně jiná. Koronavirus může být poražen a naplánované dovolené mohou proběhnout podle plánu. Pokud tedy Česko otevře hranice, které mohou dle dřívějších vyjádření zůstat zavřeny i dva roky.

Ztráty ale budou masivní. Dle cestovních kanceláří se už nyní snížil zájem o letecké i autobusové zájezdy o 20-40 % oproti stejnému období loňského roku v závislosti na cílové destinaci. Firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by podle vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu mohly kvůli šíření koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. To potvrdil na nedávné tiskové konferenci prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Největší problém spočívá v již zmíněném - nikdo neví, jak dlouho se koronavirus bude šířit. Od jeho intenzity se odvíjí opatření, která s sebou přináší řadu omezení, dopadající i na turisty. Typickým příkladem může být Disneyland, údajně nejšťastnější místo na světě. Před krizí přivítal denně desítky tisíc lidí, ročně více než 15 milionů návštěvníků. Dnes je zavřený, a jak dlouho zůstane nikdo neví. Doba uzavření se neustále posouvá.

Nikdo neví co bude za týden, za měsíc, či v létě. Odborníci ale nevidí letošní dovolené v zahraničí příliš reálně. "Některé věci budou v následujících 12 měsících velmi obtížné," řekl portálu CNN Travel epidemiolog Maciej Boni. "Dovolené bude možná nutné zrušit," dodal.

Rozhodnutí o tom, zda je bezpečné odejít z domu, přijde, když se nám podaří zastavit přenos nemoci COVID-19, říká Kumi Smithová, odbornice na epidemiologii z University of Minnesota. Dodala, že nyní nikdo neví, kdy taková chvíle nastane.

"Vytvářejí se prediktivní matematické modely, ty mají za cíl poskytnout zákonodárcům, úřadům a odborníkům na veřejné zdraví určitou představu o tom, co se děje. Ale jak se denně objevují nové případy, do modelů se vkládají nová data a každý den dochází k aktualizacím," upozornila Smithová.

Modely se mění v závislosti na tom, jak veřejnost reaguje na omezení. Čím méně se lidé pohybují venku, čím více se řídí radami, jak si mýt ruce, jak kašlat a kýchat do loktů, a čím více budou dodržovat sociální odloučení, tím lépe budou tyto matematické modely vypadat.

Otázku "Kdy to vše skončí a budeme moci znovu cestovat?" ale z dobrého důvodu odpovědět nechce. Alespoň ne konkrétně. "Řekla bych, že je na nás, abychom se drželi těchto předpisů a karantény a sami se sledovali a pokusili se udělat co můžeme, abychom šíření zabránili," odpověděla Smithová. Ona sama letos letní dovolenou neplánuje.

Z řad expertů na cestovní ruch ale přichází opačná slova. "Prozatím si udělejme čas na virtuální putování," uvedla Amanda Hillsová, prezidentka Hills Balfour, PR agentury v Londýně, která zastupuje desítky mezinárodních destinací a hotelů. "Brzy budou hranice opět otevřené a bariéry budou odstraněny," dodala.

Jestli bude letos bezpečné opustit zemi a vypravit se na dovolenou do zahraničí tak v tuto chvíli nikdo přesně neví. Zatímco vědci nejsou tomuto nápadu příliš otevření, cestovní ruch v to doufá víc než v co jiného. Denně přichází o množství peněz a pokud letos dovolené padnou, může to řadi firem stát existenci.

Podstatné bude, s jakým finálním verdiktem přijdou jednotlivé státy. Odjet například k moři do Itálie nyní není možné nejen kvůli uzavření českých hranic, ale i těch italských. Pojišťovny navíc nebudou většinou hradit náklady na hospitalizaci související s nákazou koronovirem klientům, kteří do oblastí vycestují, ačkoliv před cestami do těchto regionů vydá varování Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce.

Za pár měsíců ale může být situace úplně jiná.