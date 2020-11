EU chce dohodu s Británií. Čas se krátí, varovala Ursula von der Leyenová

Europoslancům to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž o osudu případné dohody rozhodnou následující dny. Poslanci v debatě zdůrazňovali, že nemohou dohodu schválit ze dne na den a že potřebují čas na její prostudování.

Británie po 47 letech opustila evropský blok letos v lednu a od té doby se obě strany dohadují na podobě budoucích vztahů. V posledních týdnech již dopracovaly společné formulace značné části mnohasetstránkového textu společné smlouvy. Trojice hlavních sporných témat - rybolov, pravidla hospodářské soutěže a dohled nad řešením sporů - však stále zůstává otevřená. Přechodné období, po něž se na Británii vztahují unijní předpisy, potrvá přitom jen do konce tohoto roku.

"Zbývá nám velmi málo času a my uděláme pro dosažení dohody vše, co bude v našich silách. Jsme připraveni být kreativní, ale nejsme připraveni zpochybnit integritu našeho jednotného trhu," řekla šéfka unijní exekutivy. EU má podle ní jasně vytyčený požadavek sjednocení pravidel hospodářské soutěže, z něhož nehodlá ustoupit.

