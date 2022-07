Evropa v plamenech. Požáry zasáhly Francii, Španělsko a Portugalsko, v Itálii vysychá největší řeka v zemi

S dvěma požáry v Gironde, z nichž jeden zuří nedaleko od Bordeaux, bojuje podle BBC přibližně 3000 hasičů. Plameny zachvátily plochu o asi stovce kilometrů čtverečních.

"Nikdy jsem nic podobného neviděla. Člověk má pocit, jako kdyby nastala postapokalypsa," sdílela své pocity s agenturou AFP Karyn, obyvatelka městečka Teste-de-Buch krátce předtím, než úřady nařídily preventivní evakuaci obce.

Ve Španělsku pozorovali velká oblaka dýmu stoupající na oblohu zpoza kopců také letní hosté na pláži v středomořském letovisku Torremolinos. S požárem u města Mijas se potýká několik letadel.

Several European countries including France, Spain and Turkey are dealing with wildfires brought on by an intense heatwave.



