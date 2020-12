Evropský kybernetický štít. Brusel představil strategii pro boj s hackery, často jsou z Ruska a Číny

Unijní exekutiva navrhla rovněž vytvoření sítě center kybernetické bezpečnosti po celém území evropského bloku. Chce také kritickou infrastrukturu lépe chránit před teroristy či přírodními pohromami.

Komise novými návrhy reaguje na množství hackerských útoků z posledních let, které zasáhly instituce či významné podniky v řadě evropských zemí. Podle Bruselu ukázaly zranitelnost klíčové evropské infrastruktury vůči akcím kybernetických útočníků, jejichž stopy mnohdy vedou do zahraničí, například do Ruska nebo Číny.

Today we are presenting a new EU Cybersecurity Strategy, updated to fit Europe’s Digital Decade, by:

🔹Boosting security

🔹Strengthening collective capabilities against cyberattacks

🔹Working with partners around the world

Find out more: https://t.co/dxElTIpVKP#DigitalEU pic.twitter.com/6pT71USeyl