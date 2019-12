Corbyn výsledky voleb, ve kterých vyhrál konzervativní premiér Boris Johnson a které jsou pro labouristy nejhorší od roku 1935, označil za velké zklamání.

Labouristická strana podle Corbyna zažila "velmi smutnou noc". "Nepovedu stranu v žádných dalších všeobecných volbách," poznamenal poté, co se potvrdilo, že obhájil svůj mandát v severolondýnském obvodu. Corbyn zároveň řekl, že labouristy čekají jednání o budoucnosti a že v tomto období stranu povede.

Rychlý odchod, ke kterému ho mnozí straníci i podporovatelé strany vyzývají, odmítá. "O uplynulé noci jsem vyzval k období přemítání ve straně," řekl Corbyn s tím, že vedení strany rozhodne o procesu, který povede ke zvolení nového lídra. "Jsem připraven, a jsem k tomu i jasně zvolen, vést stranu, dokud se tak nestane," dodal.

Na dotaz, zda cítí podíl na neúspěchu strany, Corbyn odpověděl, že udělal pro vítězství a pro překonání rozdílného vnitrostranického postoje k brexitu vše, co mohl.

Odchod Corbyna z funkce v nadcházejícím roce považují mnozí za pomalý. Laura Parkerová, která je národní koordinátorkou labouristické podpůrné skupiny Momentum, považuje Corbyna za jeden z faktorů porážky strany. "Bylo by směšné tvrdit něco jiného," uvedla a zdůraznila, že Corbyn jako stranický lídr nese odpovědnost. Dodala nicméně, že hlavním výsledkem voleb je to, že labouristé byli poraženi brexitem.

Ke kritice Corbyna se přidal i londýnský starosta Sadiq Khan, který ve svém prohlášení napsal, že volební výsledek labouristů je katastrofa, kterou mimo zavinila i neoblíbenost šéfa Corbyna. "Pokud k sobě budeme skutečně upřímní, pak musíme přiznat, že jsme věděli o tom, jak hluboce je Jeremy Corbyn u Britů nepopulární," uvedl Khan.

Mezi dalšími důvody porážky jmenoval i neschopnost strany vypořádat se s antisemitskými výroky a přijít s věrohodným programem.

