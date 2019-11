Volebním lídrem druhé nejpopulárnější slovenské politické strany Za lidi bude exprezident Andrej Kiska, který se s Ficem dříve opakovaně dostal do sporů.

Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční 29. února příštího roku. Strany musejí kandidátní listiny odevzdat do konce tohoto týdne. Nejoblíbenější stranou v zemi zůstal navzdory poklesu popularity Směr-SD, současná tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů veřejného mínění ale nezískala většinu ve sněmovně. Do parlamentu by se mohlo dostat až devět stran, hnutí či koalic.

"Chceme zajistit další vítězství strany Směr-sociální demokracie v parlamentních volbách. Takové vítězství, kdy nebude možné Směr-SD úplně vyloučit z povolebních jednání o tom, jak bude vypadat nová vládní koalice," řekl Robert Fico, který bude nakonec na stranické kandidátce dvojkou.

Peter Pellegrini je podle dřívějšího průzkumu veřejného mínění druhým nejpopulárnějším politikem na Slovensku po hlavě státu Zuzaně Čaputové. Naopak Ficova popularita už dříve výrazněji klesla. Pellegrini loni v březnu vystřídal Fica v čele vlády poté, co Fico podal demisi v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Ani další vládní stranu Most-Híd nepovede do voleb její předseda Béla Bugár, ale ministr dopravy Arpád Érsek. Preference této strany, která zastupuje i početnou maďarskou menšinu v zemi, dříve klesly a strana by už nezískala křesla ve sněmovně.

Bývalá hlava slovenského státu Kiska, kterému pětileté funkční období v úřadu prezidenta skončilo v polovině letošního června, povede do voleb novou stranu Za lidi, na jejímž založení se podílel. Kiska dlouhodobě kritizuje stávající koalici a dostal do sporů i s Ficem, kterého v roce 2014 porazil v rozhodujícím kole přímých prezidentských voleb.