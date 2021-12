Francie zpřísňuje pravidla pro cestující ze zemí mimo EU, bude chtít testy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cestující přijíždějící do Francie ze zemí mimo Evropskou unii se budou muset nově prokázat negativním testem na koronavirus starým maximálně 48 hodin, a to nehledě na to, zda jsou naočkovaní. Nenaočkovaní občané EU se pak budou muset prokázat testem ne starším než 24 hodin. Po jednání vlády to dnes řekl mluvčí kabinetu Gabriel Attal.