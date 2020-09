Italské školy by kvůli koronaviru měly zrušit zpěv, navrhl virolog

"Studie ukázaly, že nositel koronaviru může ve sboru nakazit až 50 lidí. Kapénky přenáší virus do dvou metrů a při zpěvu je nebezpečí vyšší," citovala agentura APA italského virologa Andreu Crisantiho.

Možný zákaz zpěvu ve školách ale vyvolal kritické reakce. "Zpěv má pro děti terapeutickou funkci. Pomáhá jim lépe vycházet s ostatními v kolektivu. Nevím, proč by měl být zakázán," podivila se sopranistka Katia Ricciarelliová. "Zpěv je důležitým projevem společenského života a měl by být podporován, nikoli zakazován," uvedl muzikolog Paolo Isotta.

Děti v Itálii by se měly do školních lavic vrátit po půlroční přestávce vynucené koronavirem 14. září. Zatím nejsou jasná všechna pravidla, která budou muset školy dodržovat. Povinné ale mají být ve školách roušky, a to v případě, že nelze dodržovat bezpečnou vzdálenost jeden metr. Při vyučování je tedy školáci nebudou muset mít, měli by je ale nosit na chodbách, při cestě na toaletu či cestou do jídelny.