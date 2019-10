Johnson pošle EU návrhy k brexitu, napjatě se očekává jeho projev

Odpoledne Boris Johnson přednese projev na konferenci své Konzervativní strany. V něm podle televize ITV patrně představí svůj plán, čím nahradit spornou irskou pojistku, jež je součástí dohody. Do platného termínu brexitu zbývá pouze 29 dní.

"Následujících 48 hodin rozhodne, zda bude možné dohodu uzavřít," řekl FT zdroj z vlády. Pokud bude Brusel ochoten o návrhu jednat, začne série rozhovorů, která vyvrcholí na summitu EU 17. října. Je ovšem také možné, že unie návrh Londýna odmítne hned. Pokud tak učiní, přestane podle médií Johnson s Bruselem úplně vyjednávat.

Napjatě je očekáván také Johnsonův projev na sjezdu konzervativců v Manchesteru ve 12:40 SELČ. Podle komentátora televize ITV "bude významný, potenciálně historický" a Johnson v něm řekne, jak chce prolomit současný pat kolem irské pojistky. Sedmadvacítka zatím opakuje, že z Británie žádný plán na životaschopnou alternativu nedorazil.

Opatření má po brexitu zabránit hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud by začalo platit, mohlo by znamenat dlouhodobé setrvání Británie v bezcelní zóně EU. Johnson pojistku označuje za "antidemokratickou" a požaduje její přepracování. V rozhovoru s BBC v úterý prohlásil, že má k dispozici "konstruktivní a dalekosáhlá" řešení.

Kvůli celním kontrolám podle něj nemusí nutně vzniknout nová infrastruktura a prověrky by měly být mimo hranici, minimální a nerušivé.

Podle listu The Telegraph by na základě nového Johnsonova plánu mělo Severní Irsko zůstat ve zvláštním vztahu s Evropskou unií a to až do roku 2025, kdy by mohli obyvatelé této části Spojeného království rozhodnout o svém dalším osudu.

Dosud Británie neformálně navrhla zónu volného obchodu mezi Irskem a Severním Irskem pro zemědělské produkty. Podle zdrojů agentury Bloomberg se EU chystá Británii poskytnout výrazný ústupek v podobě časového omezení pojistky, což dříve odmítala.