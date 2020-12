Maďarsko a Polsko prohrály. Soud EU zamítl žaloby proti směrnici o vysílání pracovníků

Novela unijní normy zajišťující práva zaměstnanců dlouhodobě vysílaných do ciziny rozdělila členské země na dva tábory. Zatímco západní státy v čele s Francií prosazovaly přijetí pravidel, která by co nejvíce ochránila jejich firmy před konkurencí ze zemí s nižšími mzdovými náklady, zejména státy východního či jižního křídla EU chtěly dopad směrnice omezit. Budapešť a Varšava se kvůli rozšíření normy na oblast služeb obrátily na nejvyšší orgán unijní justice.

#ECJ: Dismissal of the actions for annulment brought by #Hungary and #Poland against the #PostingOfWorkers Directive pic.twitter.com/yOEscWc4NZ