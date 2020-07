Metropole V4 napsaly Merkelové. Chtějí přímé financování měst z fondu obnovy EU

Německo v současnosti předsedá Evropské unii, Merkelová bude spolu s dalšími evropskými lídry o podobě fondu obnovy jednat na summitu EU, který dnes odpoledne začne v Bruselu.

Primátoři v dopisu uvádějí, že města a jejich obyvatelé jsou vážně zasaženi klimatickými změnami. Podle nich ale města mají možnost přispět k dosažení uhlíkové neutrality celé EU cílenými opatřeními, jako jsou modernizace veřejné dopravy nebo snížení energetické náročnosti budov. Vyzvali proto k vytvoření speciálního mechanismu, na základě kterého by evropská města mohla čerpat peníze z evropského fondu obnovy.

Fond obnovy by měla EU vytvořit k nastartování ekonomiky po pandemii covidu-19, mělo by v něm být 750 miliard eur (zhruba 20 bilionů korun) nad rámec běžného víceletého finančního rámce unie. Peníze by si měla půjčit Evropská komise na finančních trzích. Podle evropských představitelů by peníze z fondu měly současně s hospodářským oživením pomoci i naplnění ekologických cílů EU, mezi které patří dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Mayors of V4 capitals are calling for #GreenRecovery. Citizens rightfully ask for sustainable future and cities play a vital role. Very pleased to see strong support for ambitious climate goals for 2030 and beyond. #EUGreenDeal #ClimateAction pic.twitter.com/YzUvIUHPgP — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) July 10, 2020

O podobě fondu obnovy bude jednat nynější summit EU v Bruselu, který je prvním fyzickým setkáním evropských lídrů po vypuknutí pandemie. Německo před vrcholnou schůzkou dávalo najevo ambici nalézt už nyní konečnou dohodu, postoje jednotlivých zemí k fondu se ale liší. Česko například kritizuje to, že by jedním z významných kritérií pro rozdělení peněz měla být míra nezaměstnanosti v uplynulých pěti letech, podle vlády by bylo vhodnější zohlednit hospodářský propad v době pandemie.