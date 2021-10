Ministry EU čeká debata, jak si poradit s vysokými cenami energií

Nejednotná pozice se projevila i na summitu unijních lídrů, který se shodl spíše na obecných formulacích než na konkrétní cestě k zajištění cenově dostupné elektřiny a plynu. Zatímco země jako Francie, Španělsko, Polsko či Česko chtějí výraznější zásahy do fungování společného unijního trhu včetně nového určování cen elektřiny či regulace prodeje emisních povolenek, státy jako Německo, Nizozemsko či severské a pobaltské země nechtějí jen kvůli současným výkyvům tržní pravidla měnit.

Ministři se budou zabývat především dvěma otázkami. První z nich je, jak by EU mohla společně podpořit či doplnit okamžitá opatření jako jsou daňové úlevy či finanční podpora obyvatel či firem, k nimž již většina zemí sáhla nebo se sáhnout chystá. Zástupci vlád mají rovněž nabídnout své odpovědi na otázku, zda jsou dlouhodobější kroky navržené komisí dostatečné, případně jaké další by jejich země podporovaly. Důležitým tématem budou například společné nákupy plynu, které mají posílit vyjednávací pozici EU a s nimiž by Brusel mohl přijít do konce roku. Řada zemí chce také hledat způsob, jak rychleji snížit závislost unie na dodávkách z Ruska, které podle nich v současnosti neposkytuje EU tolik plynu, kolik by mohlo.

Česko, které bude na jednání zastupovat ministr průmyslu Karel Havlíček, se vedle snahy o zamezení spekulacím na trhu s emisními povolenkami snaží prosadit, aby mohlo dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) z energií. Tento plán minulý týden schválila vláda, může však narazit na unijní daňová pravidla.