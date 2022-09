Německo nyní neuvažuje o stálých kontrolách na hranicích s Českem

"Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích na německo-českém pomezí na základě článku 25 Schengenského hraničního kodexu není v současné době předmětem úvah," řekla mluvčí spolkového ministerstva vnitra s odkazem na článek schengenského kodexu, který stanovuje podmínky pro dočasnou obnovu kontrol.

Mluvčí rovněž sdělila, že Německo nadále pečlivě sleduje, jak se počet neoprávněných vstupů do Německa přes hranice s Českem bude vyvíjet. Spolková policie podle ní bude na vnitroschengenské hranici s Českou republikou pokračovat v opatřeních, která jsou ve shodě se schengenskými pravidly i německými předpisy. "A podle situace tato opatření v případě potřeby zintenzivní," řekla.

Kodex na vnitřních hranicích mezi členskými zeměmi schengenského prostoru povoluje bezpečnostní opatření, která nemají cíl ochrany hranic a která se jasně odlišují od systematických kontrol. U těchto opatření se předpokládá jejich namátková povaha.

Teggatz vývoj na česko-německé hranici považuje za dramatický a řekl, že drastický nárůst případů vstupu migrantů do Německa bez potřebných dokladů je nejvyšší od roku 2015. Tehdy Evropa čelila bezprecedentnímu přívalu běženců a migrantů, především ze Sýrie a Iráku, ale také ze severu Afriky či Afghánistánu.

Zvýšenou nelegální migraci podle českého ministra vnitra Víta Rakušana způsobují v posledních týdnech Syřané, kteří do Evropy míří z Turecka. Ministr kvůli tomu jedná se slovenskými a německými partnery.

Německé policejní odbory uvádějí, že letos v červnu spolková policie zaznamenala 2000 takových případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa a že to byl v meziročním srovnání nárůst o 140 procent. DPolG v tiskovém prohlášení poznamenaly, že v srpnu už to bylo 3000 případů, a to jen na sasko-české hranici.

V pondělí Teggatz uvedl, že převáděči si vytvořili nové pašerácké trasy z Balkánu, které nyní vedou do Německa přes Slovensko a Česko. Řekl také, že bez zavedení stálých německých kontrol na hranici s Českou republikou prakticky nebude možné tento proud migrantů zastavit. Dodal, že nejlepším řešením by byla spolupráce Berlína s Prahou, kdy by Česko obdobné hraniční kontroly zavedlo se Slovenskem.