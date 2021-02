Německo pečlivě sleduje dění v Česku, zajímá jej epidemický úspěch

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úspěšnost v boji s pandemií nemoci covid-19 je to hlavní, co Německo nyní zajímá, proto Berlín uvítá každé řešení, které povede ke snížení míry infekce v Česku. ČTK to dnes řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.