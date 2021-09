Papež František na Slovensku vybídl Evropu k solidaritě

"Ať se Evropa vyznačuje solidaritou, která překračuje její hranice a která by jí mohla dostat do centra dějin. Skutečné bohatství spočívá v dělení se s těmi, co jsou kolem nás. To, co dáváme, je ve skutečnosti darem pro nás samotné. Bratrství potřebujeme, abychom mohli podporovat integraci, která se stává stále důležitější. Je to naléhavé nyní, kdy po pandemii očekáváme nový start ekonomiky," řekl papež po schůzce se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dodal, že obnova není možná bez účasti mladé generace a že příliš mnoho Evropanů je v stresu a bez naděje.

Za důležitou označil František také spolupráci lidí a států. "Vzájemně se potřebujeme, Nikdo se nemůže izolovat, ani jako jednotlivec ani jako národ. Nemá smysl stěžovat si na minulost. Třeba si vyhrnout rukávy a společně budovat budoucnost," uvedl.

Hlava katolické církve v projevu zmínila boj proti korupci a prosazování zákonnosti, tedy témata, která za jeden z hlavních cílů stanovila nynější slovenská vládní koalice premiéra Eduarda Hegera.

Slovenská prezidenta Čaputová, která vystoupila se svým projevem před proslovem papeže, poukázala na potřebu smířlivého řešení problémů. "Klidný tón, porozumění a pochopení jsou stále více považovány za projev slabosti. Výsledkem každé naší snahy, společenské diskuse či politické soutěže nesmí být vítězství a porážka, ale pochopení a nalezení porozumění," řekla. Dodala, že jediným způsobem zvládnutí krizí je spolupráce.