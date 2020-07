Politici přijeli na summit EU s rouškami, premiéři V4 je odložili

Michel svolal vrcholnou schůzku hlavně kvůli hospodářským následkům pandemie covidu-19, obavy z šíření nákazy jej však přiměly výrazně omezit její formát. Politici mají v instrukcích dodržování vzdálenosti 1,5 metru, žádné potřásání rukama a také právě nošení roušek.

Zatímco například italský premiér Giuseppe Conte či jeho řecký kolega Kyriakos Mitsotakis přijeli v maskách s vlajkami svých států, portugalský premiér António Costa na ní měl vedle vlaječky i své jméno. Bruselský web Politico roušky obodoval podle elegance a nejvýše zařadil lucemburského premiéra Xaviera Bettela, který přijel ozdoben nápisem Moien! (Dobré ráno).

Ačkoli i český premiér Andrej Babiš a jeho kolegové ze skupiny V4 dorazili na summit v rouškách, zmíněný web zaujal spíše moment, kdy je neměli.

🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 Just before the #EUCO summit is to begin, PM @MorawieckiM has joined a coordination meeting of the Visagrad Group leaders. #V4 #MFF #recoveryfund pic.twitter.com/vxAGDrlyNX