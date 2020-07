Polská PiS se distancuje od návrhu vypovězení Istanbulské úmluvy

Ne všichni členové koalice s tím souhlasí, napsala agentura Reuters s odvoláním na informace od mluvčí strany a vlády.

PiS a její koaliční partneři, kteří mají blízko ke katolické církvi, dříve dohodu kritizovali jako příliš liberální, ale nepodnikli nic, co by znamenalo odchod od úmluvy. V sobotu ovšem ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který zastupuje menší pravicovou stranu ve vládní koalici, uvedl, že v pondělí jeho ministerstvo předloží ministerstvu práce a rodiny žádost o zahájení procesu odstoupení od smlouvy.

Ziobro tvrdí, že Polsko má dostatek právních nástrojů, aby mohlo ochránit oběti domácího násilí, a že dohoda porušuje práva rodičů, když požaduje po školách, aby učily děti o společenské roli jedince ve vztahu k pohlaví (genderu). Dnes však představitelé PiS učinili krok zpět.

"Rozhodnutí ještě nebylo přijato. Není to náš společný postoj. Ministr má nějaký nápad. Pokud svůj návrh předloží, budeme ho analyzovat," uvedla mluvčí PiS Anita Czerwińská. Také mluvčí vlády Piotr Müller řekl, že kabinet o smlouvě ještě nerozhodl.

Odstoupení od smlouvy by se zřejmě stalo dalším předmětem sporu mezi Polskem a Evropskou unií, která je kritická k politice PiS a tvrdí, že svojí politikou podkopává demokracii.

Polsko ratifikovalo istanbulskou dohodu v roce 2015 za vlády předchozí centristické vlády. PiS dlouhodobě úmluvu kritizuje a její vláda tvrdí, že je neuctivá vůči náboženství a požaduje liberálně-sociální výuku na školách.

Zatím není jasné, jaké bude konečné rozhodnutí kabinetu. PiS již v minulosti ustoupila od některých svých návrhů, včetně návrhu na zpřísnění již tak omezujících pravidel pro potraty. Formálně by musel parlament přijmout nový zákon o odstoupení od istanbulské úmluvy, který by pak musel podepsat prezident Andrzej Duda. I on v minulosti smlouvu kritizoval.