Pozor na "koronavirové kriminálníky". Pandemii se rychle přizpůsobilo i podsvětí

Zákaz vycházení sice snížil počet vloupání, noční zákaz vycházení mohl sebrat vítr z plachet kapsářům a mezinárodní obchod s drogami se potýká s uzavřenými hranicemi, ale pandemie onemocnění COVID-19 dala na starém kontinentu vzniknout novým odvětvím zločinu. Kriminálníci se novým pravidlům hry svižně přizpůsobili, píše AFP.

"Zločinci se rychle chopili příležitosti využít krize. Buď aplikovali staré postupy na současnou situaci, nebo se začali zabývat novou nelegální činností," uvádí unijní policejní agentura Europol. "Podvodníci rychle upravili známá podvodná schémata a využívají strachu a nervozity evropských občanů," domnívá se agentura.

#CoronaCrimes: criminals are adapting their business models to profit from the #COVID19 pandemic. Europol releases new report on latest developments of the coronavirus on the criminal landscape in the EU. Full report: https://t.co/sxCsn588Jd pic.twitter.com/yTTIS7zpnN