Roste počet Švédů, kteří chtějí vstup jejich země do NATO

— Autor: ČTK

Stále více Švédů si přeje vstup své země do Severoatlantické aliance, ukázal dnes zveřejněný průzkum pro švédský deník Aftonbladet. Vstup do vojenské aliance schvaluje nyní 57 procent dotazovaných, v březnu to bylo 51 procent. S ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu vstup do NATO začalo kromě Švédska zvažovat i Finsko. Obě země si přitom dosud zakládaly na vojenské neutralitě.