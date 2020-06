Slovinsko otevřelo hranice pro dalších 14 států, je mezi nimi i Česko

Mezi státy, pro jejichž obyvatele se dnes otevřely hranice do Slovinska, jsou kromě Česka například i Slovensko či Německo. Předpokladem pro zařazení na seznam zemí se vstupem bez jakýchkoliv omezení byla pro slovinské úřady dobrá epidemická situace.

Pro občany zemí, které na rozšířeném 17členném seznamu nefigurují, po vstupu do Slovinska nadále platí povinná dvoutýdenní karanténa. Lublaň současně zrušila dosavadní výjimku, která umožňovala příjezd do země komukoliv, kdo se prokázal platnou rezervací ubytování. Toto opatření dosud umožňovalo jezdit do Slovinska občanům Itálie, která je stále jedinou sousední zemí, pro níž Slovinsko své hranice dosud neotevřelo.

Pokud budou čeští občané vstupovat do Slovinska ze severu z Rakouska, mohou tak učinit na třech určených hraničních přechodech: dálničním tunelu Karavanky, tunelu Loibl a přechodu Spielfeld na dálničním úseku Štýrský Hradec (Graz)-Maribor.