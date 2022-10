Španělská armáda posílí protivzdušnou obranu východního bloku NATO

— Autor: ČTK

Španělská armáda posílí protivzdušnou obranu východního bloku Severoatlantické aliance. Do Rumunska a Bulharska vyšle do konce roku celkově 14 stíhacích letounů, uvedlo dnes španělské ministerstvo obrany. Minulý týden Madrid vyslal do Rumunska radar, který pomáhá monitorovat vzdušný prostor v oblasti.