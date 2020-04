Světlo na konci tunelu? Nové statistiky dávají Francii, Španělsku a Itálii lepší vyhlídky

Následující údaje je potřeba brát s velkou rezervou a zůstat, pokud možno, co nejvíc nohama na zemi. Svým způsobem se pořád jedná o pouhé menší zlo, respektive o to nejlepší nejhorší v neutěšené situaci, v níž se tyto země momentálně nachází. Zní to sice jako oxymorón, ale bohužel je to tak. Co do úmrtnosti a stavu zdravotnictví, jsou na tom Španělé, Italové a Francouzi ještě pořád špatně, ale zároveň i dobře.

Paříž, Řím a Madrid zavedly jedna z nejpřísnějších opatření v boji proti epidemii Covid-90, která se do celého světa rozšířila z čínského Wu-chanu. Jejich uvolnění je navíc stále v nedohlednu, zatímco u nás už se pomalu otevírají jednotlivé obchody s tím, že bude-li vývoj i nadále stejně příznivý můžeme po Velikonocích očekávat další postupný návrat k relativně normálnímu životu.

Francouzské, španělské i italské zdravotnictví kolabují. Strmě rostou počty nakažených a úmrtí. Lékaři jsou navíc často nuceni k Sophiině volbě, kdy se rozhodují, kterého pacienta je smysluplné ještě udržovat naživu, a kterého nechat napospas osudu. Pro jejich psychiku je to enormní zátěž, která nemá v moderní historii obdoby. Navzdory tomu všemu jim ale aspoň částečně svítá na lepší časy.

Klesající počet obětí?

Zatím ještě není známo, kdy konkrétně dosáhneme vrcholu, byť se to očekává už v řádu několika málo dnů. Italský epidemiolog Pierluigi Lopalco se dokonce nechal slyšet, že předvídat takový vývoj mohou leda ti, kteří umí věštit z křišťálové koule. I tak ale statistiky posledních dnů vykazují klesající počet obětí, přičemž lze očekávat pokračování tohoto pozitivního trendu. Itálie v tomto směru alespoň částečně kontrastuje s Francií a Španělskem, v němž je počet obětí ještě pořád poměrně vysoký.

I tak ale italské úřady varují před přílišným optimismem a i tamní vláda se snaží velmi přísná opatření zvolňovat hodně, ale opravdu hodně pozvolna, pokud vůbec. Zatímco dříve bylo povoleno opouštět obydlí pouze na nákup nebo do zaměstnání, a to pouze s vyplněným formulářem, dnes už mohou rodiče jít s dětmi alespoň na krátkou procházku. O pobytu v parcích nebo přírodě si na rozdíl od Čechů mohou Italové stále mohou nechat zdát.

Stabilizace zdravotnictví?

Pokud jde o samotný koronavirus způsobující onemocnění Covid-90, tak ten se může u některých pacientů projevit bez příznaků. O to víc je nebezpečný, protože roznašeč může nevědomky nakazit až tři osoby ve svém okolí. V přibližně 80 % případů má lehký průběh a u 15 % se mohou objevit dýchací potíže, které vyžadují hospitalizaci. U zbývajících 5 % hrozí život ohrožující stavy. Právě přetíženost zdravotnictví je jedním z hlavních argumentů pro přijímání restrikcí, jejichž účelem není epidemii koronaviru zastavit, nýbrž jí pouze dostat pod kontrolu za, pokud možno, co nejmenších ztrát.

Právě zde můžeme vidět další pozitivní vývoj, a to postupně se snižující počet infikovaných, kteří vyžadují hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, případně na plicní ventilaci. Tento fenomén byl zaznamenán nejen v Itálii, nýbrž i ve Francii a Španělsku. Sice ještě pořád nelze bouchnout šampaňským, ale i tak lze očekávat, že pokud se tento trend udrží i v následujících týdnech, budou i tyto nejpostiženější země pomalu a jistě utahovat kohoutky. Ve srovnání s Českem a jinými státy, které situaci dostaly pod relativní kontrolu, to ale bude trvat přeci jenom déle.