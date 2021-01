V Británii utahují šrouby, Anglie a Skotsko se od úterý plošně uzavřou

Podobné restrikce jako v Anglii budou od půlnoci platit i ve Skotsku, kde žije dalších 5,5 milionu obyvatel Spojeného království.

"Týdny, které jsou před námi, budou dosud nejtěžší," uvedl Johnson. Podle něj je plošnou karanténu nutné opět zavést především kvůli nové mutaci koronaviru, která se přenáší o 50 až 70 procent snadněji. Výhodou je nyní podle premiéra ale to, že Británie vstupuje "do poslední fáze boje" a konec pandemie "je na dohled".

Domov budou moci obyvatelé Anglie opouštět od úterý jen v případě nákupu potravin či léků, návštěvy lékaře či kvůli cestě do práce. Co nejvíce by měli ale pracovat z domova. Žáci a studenti se budou opět vzdělávat na dálku.

Johhnson naznačil, že opatření by mohla trvat až do poloviny února. Tehdy by podle něj již měli vakcínu proti covidu-19 dostat všichni ve čtyřech hlavních rizikových skupinách. "Zůstaňte doma, ochraňte (zdravotnický systém) NHS, zachraňte životy," vyzval premiér.

Podobná uzávěra jako v Anglii bude kvůli šíření koronaviru od půlnoci platit také ve Skotsku. Také podle místní premiérky Nicoly Sturgeonové jsou opatření nutná především kvůli nakažlivější mutaci viru SARS-CoV-2. "V důsledku této nové varianty se (virus) naučil šířit mnohem rychleji a rozhodně v posledních dvou týdnech nabral rychlost," řekla. Doplnila, že "vůbec nepřehání", když řekne, že má z koronavirové situace nyní největší obavy od března.

Regionální vlády Skotska, Walesu a Severního Irska rozhodují o svých opatřením v boji s koronavirem samy, nezávisle na ústřední vládě v Londýně, která stanovuje pravidla pouze pro Anglii.

Za posledních 24 hodin Británie zaznamenala 58.784 potvrzených případů nákazy koronavirem a dalších 407 úmrtí s covidem-19. Celkem se infekce potvrdila již u více než 2,7 milionu lidí, zemřelých s covidem-19 eviduje Británie už 75.431.