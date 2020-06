V Dijonu už čtvrtý den zuřil boj mezi gangy, opět hořela auta

Policie čtyři osoby zatkla a poslala na místo posily, uvedla agentura AFP.

Franch gangs are at war. #Dijon pic.twitter.com/PfwCPfJotW — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) June 15, 2020

Násilné střety začaly v pátek poté, co místní čečenská komunita uvedla, že na jednoho z jejích členů, 16letého mladíka, zaútočil drogový dealer. Čečenci se poté vydali na trestnou výpravu a o víkendu už ve čtvrti rostly barikády a hořela auta. Zranění utrpělo několik lidí, jeden člověk byl postřelen.

"Je to něco naprosto nebývalého a nelze to tolerovat," uvedl starosta François Rebsamen. Do Dijonu se dnes chystá ministr vnitra Laurent Nunez.