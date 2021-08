V Německu havaroval autobus s českými turisty, čtyři lidé jsou těžce zranění

Zájezd vypravila cestovní kancelář Čedok. Příčina nehody zatím není jasná, podle českého ministerstva zahraničí ji mohl způsobit mikrospánek řidiče. Policie tuto verzi ale zatím odmítla potvrdit.

Nehoda se stala krátce před 6:30 ráno na dálnici A93 v dolnobavorském okrese Kelheim, jižně od města Řezno. Web Bavorského rozhlasu původně s odvoláním na policii informoval o 14 zraněných. Dolnobavorská policie později hovořila o deseti. Odpoledne mluvčí dolnobavorské policie Lankes ČTK řekl, že podle aktuálních informací je zraněných 14. "Deset osob utrpělo lehká zranění a z nemocnice je už propustili. Čtyři osoby utrpěly těžká zranění," řekl mluvčí. Podle něj je běžné, že je situace na místě nehody nepřehledná, a bilance zraněných se tak může časem měnit.

Těžké zranění podle policie utrpěly dvě ženy ve věku 21 a 47 let a dva muži ve věku 48 a 52 let.

Čedok, který výpravu do Itálie organizoval, v ranní tiskové zprávě napsal, že při nehodě bylo v autobusu 34 českých turistů. Dolnobavorská policie hovoří o 35 cestujících a dvou řidičích. Podle cestovní kanceláře byla v autobuse kromě 34 turistů také jedna průvodkyně. Turisté, kteří nehodu přečkali bez zranění, čekali na blízké hasičské stanici v obci Langquaid na náhradní autobus, který je převeze do Česka.

České ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že lidé by měli být nejpozději v neděli doma. Konzulát v Mnichově je podle něj v kontaktu s německými úřady a je připraven poskytnout pomoc. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v rozhovoru s Českou televizí upřesnil, že téměř všichni zranění by se měli vrátit ještě dnes. "V německé nemocnici by měl přes noc zůstat jeden z nich," uvedla ČT na twitteru.

Příčina neštěstí zatím podle mluvčího dolnobavorské policie není známa. Na místě začalo vyšetřování. Na nehodě se podle něj nepodílelo žádné jiné vozidlo. Autobus, který řídil 57letý Čech, sjel z krajnice a převrátil se na bok poté, co se rozkymácel při sjezdu z dálnice A93 na silnici B15. Škodu policie odhadla na 100.000 eur (téměř 2,6 milionu Kč). Řidič zranění neutrpěl.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že "jednou z možných příčin mohl být mikrospánek". To řekla Českému rozhlasu - Radiožurnálu také generální konzulka ČR v Mnichově Kristina Larischová. "Řidič sjel z dálnice v pravotočivé zatáčce a autobus se převrátil na bok," uvedla. "Díky spolupráci bavorsko-českého centra v oblasti policejních zásahů byly přivolány i naše policejní síly a dostaly také tlumočníka,“ doplnila Larischová.

Mluvčí dolnobavorské policie Lankes ale tuto vyšetřovací verzi odmítl potvrdit. "V tuto chvíli nemůžeme k příčině nehody poskytnout žádné jisté údaje," řekl ČTK.