V Portugalsku vypukly lesní požáry. S plameny bojují stovky hasičů, jeden zahynul

Portugalská vláda v souvislosti s požárem vyhlásila na pondělí a úterý "stav výstrahy" pro celou zemi. V pohotovosti jsou tak hasiči, policisté i zdravotníci, platí zákaz rozdělávat ohně a omezen je i přístup do lesů.

Požár již v sobotu odpoledne vypukl v obci Oleiros, postupně se ale rozšířil i do dalších dvou obcí. Několik osob bylo z preventivních důvodů evakuováno.

In #Oleiros, #CasteloBranco, a fire in a pine forest is being fought by almost 350 operatives. Mayor predicts a terrible night. Accident injured five firefighters. pic.twitter.com/zWEO9AqH65