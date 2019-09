„Český premiér-oligarcha rád sám sebe prezentuje jako workoholika, který se nezabývá zbytečnostmi, který podporuje Evropskou unii. Tento jeho obraz ale skrývá jeho populistické pudy,“ píše server BalkanInsight, který provozuje nezisková investigativní skupina BIRN zaměřující se na podporu svobody slova, lidských práv a demokratických hodnot v jižní a východní Evropě.

Novinář Albin Sybera poukazuje na to, že Andrej Babiš čelí trestnímu vyšetřování kvůli údajnému zneužívání finančních dotací z EU a prošetřování ohledně střetu zájmů. „Magnát po nedávných protestech – největších od pádu komunismu - čelí výzvám požadujícím jeho rezignaci,“ připomíná dění v Česku.

Připomíná také, že v reakci na to Babiš kritizoval EU a obvinil ji ze snahy „destabilizovat“ Českou republiku. „Taková rétorika by mohla v Bruselu mnohé udivit, ale pro Čechy zvyklé na Babišův populismus to bylo jen malé překvapení,“ vysvětluje novinář s tím, že analytici už spekulují, zda jej jeho současné problémy doženou do náruče „autoritářských sousedů“ z Maďarska a Polska. „Mnoho Čechů ví, že Babiš dlouho flirtuje s euroskepticismem a iliberalismem,“ píše se v článku.

I když se Babiš před vstupem do politiky prezentoval jako podnikatel bojující proti korupci a nekompetentnosti v české politice, a v roce 2011 pro založení hnutí ANO tvrdil, že „nemá ambice sedět v parlamentu nebo ve vládě“,“ zaznamenal obrovský politický úspěch. Hned ve volbách v roce 2013 jej hlasy voličů katapultovaly tak vysoko, že se stal místopředsedou vlády a ministrem financí.

Navíc získal mediální společnost Mafra, která vydává dva velké české deníky MF Dnes a Lidové noviny. „V roce 2015, když vůdci EU diskutovali o plánu redistribuce uprchlíků napříč členskými státy, se Babiš přidal k populistickému českému prezidentovi Miloši Zemanovi, oba kritizovali, jak EU řeší uprchlickou krizi,“ píše novinář.

Paradoxní přitom je, je i když Babiš zaujal protipřistěhovalecký postoj, hnutí ANO si dál drželo jasné proevropské směřování. ANO tehdy do eurovoleb vedl vysoce postavený diplomat Pavel Telička – bývalý vyjednavač vstupu ČR do EU. Jenže později vztahy Teličky a ANO ochladly a z europoslance se stal Babišův hlasitý kritik.

Server také připomíná, že Guy Verhofstadt, vůdce frakce ALDE, kam ANO v rámci Evropského parlamentu v minulém období spadalo, musel občas využívat diplomatický jazyk, aby vyhověl „problematickému členovi skupiny“. Tvrdil tak například, že Babiš sice kritizuje fungování současné EU, ale že zároveň má konstruktivní návrhy na její zlepšení.

Novinář také zmiňuje to, jak Babiš využívá sociální média, aby se „prezentoval jako přímočarý politik, který dokáže interpretovat složitosti Bruselu, aniž by ztratil věcný přístup, který oslovuje mnoho Čechů“. Zároveň se tam chlubí tím, s kým významným se sešel.

„Babiš i ANO otevřeně podporovali Zemana, když se ucházel o jeho druhé prezidentské funkční období. Zeman je otevřeným zastáncem ruského prezidenta Vladimíra Putina a ruských akcí na Krymu a na východní Ukrajině a jeho názory jsou často v konfliktu s oficiálním postojem české diplomacie,“ zdůrazňuje Sybera.

Novinář také připomíná peripetie kolem výměny ministra spravedlnosti i to, že ANO přes problémy dál vede v průzkumech veřejného mínění a že v květnu dokázalo zvítězit ve volbách do Evropského parlamentu. „Babis jasně ví, jak doma zabodovat tím, že líčí EU jako nepochopitelnou zahraniční byrokracii a zároveň naznačuje, že Češi vědí nejlépe, jak rozhodovat o svých záležitostech,“ uvádí server v souvislosti s tím, jak Babiš zpochybnil smysl českého předsednictví EU, když jej označil za za drahou žvanírnu s chlebíčky.

„V poslední době je těžké říci, co více ohrožuje českou demokracii - pohled na to, jak si užívá soukromou večeři s Viktorem Orbánem, maďarským pravicovým populistickým premiérem, nebo obvinění, že poslanci ANO pomáhali krajně pravicovým představitelům, aby téměř byli zvoleni do řídících orgánů českých veřejných sdělovacích prostředků,“ vypočítává Sybera.

Připomíná také, že čeští státní zástupci by v příštích týdnech měli rozhodnout o obviněních proti Babišovi, kvůli čemuž „pravděpodobně dojde k většímu střetu mezi workoholickým předsedou vlády a Bruselem“.