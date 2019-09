Ve Francii explodovala chemička. Plameny šlehají desítky metrů vysoko, okolí evakuováno

Prefektura se nicméně z preventivních důvodů rozhodla vytvořit kolem továrny 500metrové ochranné pásmo, jehož obyvatelé byli evakuováni. V Rouen a několika dalších městech budou dnes rovněž uzavřeny školy.

Požár vypukl kolem 1:40 SELČ a bojuje s ním nejméně 130 hasičů. V oblasti se vznáší hustý dým, uvedl podle listu Le Monde tamní prefekt Pierre-André Durand.

