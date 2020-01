Ve Francii soudí obávaného džihádistu, verboval pro Islámský stát

Jméno tohoto pětatřicetiletého rodáka z Horního Savojska se v posledních letech objevuje ve spisech řady francouzských džihádistů, kteří odešli do Sýrie a nyní jsou souzeni v Paříži. Mezi nimi je například i skupina deseti mladíků, kteří odjeli do Sýrie ze Štrasburku v prosinci roku 2013. Někteří z nich se po návratu podíleli na útoku na koncertní síň Bataclan v Paříži v roce 2015.

Procès de #MouradFarès : retour sur le parcours de cette ex-figure de l’OEI avec notre journaliste @AlexRenardF24, à l’occasion du premier jour de son procès pic.twitter.com/WBd8Aycfpx — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 20, 2020

Fares byl velice aktivní na sociálních sítích, kde IS propagoval. Podle obžaloby až do poloviny roku 2013 pořádal setkání v Paříži, Štrasburku a Lyonu, na nichž přesvědčoval svoje krajany k odchodu do Sýrie. Sám se tam spolu se třemi dalšími lidmi vydal v červenci téhož roku autem, krátce poté, co obdržel několik plateb na svůj bankovní účet.

Po příjezdu se zapojil do IS a podstoupil základní vojenský výcvik. Fares však popírá, že se kdy účastnil bojů. Na konci roku 2013 se přidal ke skupině bojovníků francouzsko-senegalského vůdce Oumara Diabyho, na kterého byl později vydán mezinárodní zatykač. Fares čelí obvinění, že v Diabyho nepřítomnosti této frankofonní skupině bojovníků velel, nicméně on sám svou vůdčí roli popírá.

Fares odešel ze Sýrie dobrovolně, v srpnu roku 2014 byl zatčen v Turecku a následně byl vydán do Francie, kde je od té doby uvězněn. V procesu čelí obviněním ze snahy o připojení k IS rovněž jeden z jeho společníků při cestě do Sýrie Ala Eddine Benali, jemuž se však nepodařilo dostat do Turecka kvůli problému s pasem. Další dva jejich tehdejší spolujezdci, kteří do Sýrie s Faresem dorazili, jsou souzeni v nepřítomnosti. Podle AFP však úřady předpokládají, že zemřeli v bojích v Sýrii či Iráku.