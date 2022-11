Žáka, který sekyrou útočil na škole na Slovensku, obvinili z pokusu o úkladnou vraždu

Za úkladnou vraždu, tedy úmyslné usmrcení s předem uváženou pohnutkou, hrozí na Slovensku až doživotí. Pokus o spáchání trestného činu je v zemi až na výjimky trestán stejně jako dokonaný čin.

Ve zmíněném případu čelí obvinění nezletilý, kterému lze podle zákona uložit trest vězení obecně na nanejvýše sedm let. Výjimkou je právě spáchání zvláště závažného zločinu, kdy za splnění dalších podmínek může soud mladistvého pachatele poslat do vězení na maximálně 15 let.

Podle listu Plus jeden deň obviněný na škole ve městě Nováky původně plánoval zaútočit na svého spolužáka, kterého se ale zastala studentka, jíž nakonec mladík zranil. Po incidentu útočník ze školy utekl, policisté ho dopadli na nedalekém poli.