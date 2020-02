Zemědělci ve Španělsku se bouří, Valencii ochromily stovky traktorů

Největší protest španělských zemědělců se dnes uskutečnil v milionovém městě Valencie, metropoli stejnojmenného regionu, v němž se stejně jako v Andalusii konají nejčetnější protesty. Do centra Valencie dnes dopoledne přijelo na 800 traktorů, které tam zcela ochromily dopravu. Na demonstraci přišlo na 6000 lidí, uvedl list 20 Minutos.

Traktory vyjely dnes i do centra katalánského města Lleida. V andaluském městě Baena demonstrovali dnes mimo jiné producenti oliv, kteří mají v poslední době velké problémy. Ceny oliv totiž snížila loňská velká úroda a kvůli zavedení cel na dovoz do USA klesl export oliv do Ameriky.

Buenos días, en el día de los enamorados los agricultores y ganaderos de Comunidad Valenciana, Asturias, Córdoba y los olivareros de la sierra de Sevilla y Cádiz, salen a la calle para pedir un plan de choque urgente ante la crisis del campo #AgricultoresAlLimite pic.twitter.com/Qsklhvay4D — COAG (@La_COAG) February 14, 2020

"Výkupní ceny nám nepokryjí ani naše náklady," postěžoval si deníku El País jeden z demonstrantů ve Valencii Miguel Ángel Rosa. Vinu ale španělští zemědělci nepřikládají jen své vládě. "Evropa nechává přivážet ovoce z Egypta, jižní Afriky a Jižní Ameriky. Tam mají nízké platy a navíc používají pesticidy, které jsou tady zakázané," uvedl další z manifestujících ve Valencii.

Demonstrace zemědělců ve Španělsku začaly v lednu a mají pokračovat i příští týden. Vláda slíbila situaci urgentně řešit. Ministr zemědělství Luis Planas měl v předchozích dnech sérii schůzek se zástupci zemědělských sdružení i distribučního sektoru. Po jednání s manažery řetězců Carrefour a Lidl se dnes setkal s představiteli španělského maloobchodního řetězce Mercadona. Planas slíbil, že vláda navrhne co nejdříve legislativní změny, které by měly řešit mimo jiné praktiky, jimiž velké obchody krátkodobě snižují ceny.