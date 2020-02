Zemřel Jens Nygaard Knudsen (†78), vynálezce figurek Lego

Knudsen zemřel již ve středu 19. února v městečku Hvide Sande na západním pobřeží Dánska, jeho smrt o víkendu oznámili jeho bývalí kolegové. "Měl fantastickou představivost, měl tolik nápadů," řekl agentuře AFP někdejší designér firmy Niels Milan Pedersen.

Knudsen pracoval ve firmě Lego v letech 1968 až 2000. Jeho figurka byla na trh uvedena v roce 1978. Firma se ji rozhodla ponechat neutrální výraz v obličeji a bez rozlišení pohlaví či rasy; vše ponechala na představivosti dětí.

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3