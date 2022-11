Europoslanci chtějí, aby unie tlačila na Maďarsko ohledně přístupu k fondům

Evropská komise v září navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur (183 miliard Kč) z fondů přidělených na příští roky mimo jiné kvůli nedostatečnému potírání korupce a problematickému přidělování veřejných zakázek. Unijní exekutiva poprvé uplatňuje předloni dojednaný mechanismus, který podmiňuje čerpání z unijního rozpočtu fungováním právního státu. S Budapeští se dohodla na seznamu 17 kroků nutných ke zlepšení situace.

"Když se podíváme na 17 opatření... je zkrátka nemožné dospět k závěru, že by zcela odstranily riziko dopadu na evropský rozpočet," řekl člen parlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu Petri Sarvamaa. Maďarsko podle něj činí pokroky, od komise ale europoslanec očekává, že svůj zářijový návrh po vyhodnocení dosavadního vývoje ponechá na stole. "Nemyslíme si, že Maďarsko s těmito velmi částečně implementovanými opatřeními odstraňuje problémy ve vládě práva," dodal.

Jeho kolegyně Eider Gardiazabalová Rubialová uvedla, že podle europoslanců zatím byla ze 17 požadovaných opatření uvedena do praxe pouze tři. Z celého seznamu navíc pouze dvě vidí jako "skutečně adekvátní". "Prozatím nemůžeme říct, že jsme vyřešili problém právního státu a ochránili rozpočet," uvedla španělská europoslankyně.

Zástupci parlamentu vyjádřili svůj postoj dva dny před koncem dvouměsíční lhůty, kterou Maďarsko dostalo na prokázání snahy o nápravu situace. Očekávalo se přitom, že Evropská komise se k dalšímu postupu vyjádří příští týden, agentura Bloomberg nicméně dnes přišla s informací, že rozhodnutí bude pravděpodobně odsunuto. Pokud by nakonec unijní exekutiva návrh zmrazit část unijních fondů zachovala, členské země by měly na finální verdikt čas do 19. prosince.

"Fakta jsou taková, že rada (EU) by teď zjevně měla zmrazit nebo omezit fondy pro Maďarsko," míní Sarvamaa. Podle něj je klíčové "nenechat Maďarsko projít zadarmo" a vyslat tím členským zemím signál, že nové nařízení o ochraně unijního rozpočtu "je skutečná věc". Europoslanec Moritz Körner poznamenal, že po případném zablokování fondů může komise kdykoli peníze uvolnit na základě nového vývoje.

Proces je součástí vleklých sporů mezi Bruselem a vládou maďarského premiéra Viktora Orbána, který je kritizován za podkopávání demokracie na mnoha frontách, včetně nezávislosti soudů a prokurátorů. Budapešť aktuálně hraje také o schválení svého plánu obnovy, který by umožnil čerpat z obřího fondu EU na oživení ekonomik po pandemii. Hrozí přitom, že spory se budou promítat do jiných otázek, které vyžadují souhlas Maďarska, jako je například plán finanční podpory Ukrajiny pro příští rok.