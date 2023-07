Eurovizi bude příští rok hostit švédské Malmö. Soutěž se tam vrátí potřetí

Během setkání v Bílém domě vyjádřil americký prezident Joe Biden svou netrpělivost ohledně vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) a plně podpořil tuto snahu. Švédského premiéra Ulfa Kristerssona přijal s otevřenou náručí a zdůraznil důležitost švédského připojení k alianci. Obě strany také diskutovaly o posílení podpory Ukrajině, jak uvedl list The New York Times.