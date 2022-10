Američané varují Rusko před použitím špinavé či jaderné bomby

Price odpovídal na dotaz novinářů, zda by USA reagovaly stejně při použití špinavé i jaderné bomby Ruskem. "Tak jako tak by to znamenalo následky. Ať už by použili špinavou nebo jadernou zbraň. To dáváme najevo velice jasně," řekl Price.

Moskva, která po začátku války na Ukrajině výrazně omezila kontakty se západními zeměmi v posledních dnech v sérii telefonátů bez důkazů upozorňuje americké a evropské představitele na údajné nebezpečí, že by Ukrajina v konfliktu s Ruskem mohla použít zbraň, která způsobí zamoření rozmetáním radioaktivního materiálu pomocí běžné trhaviny.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil taková ruská tvrzení za absurdní a za nebezpečnou lež, stejně tak ho podle Reuters odmítli ministři zahraničí Francie, Británie i USA nebo šéf britské armády Tony Radakin.

Šéf NATO Jens Stoltenberg dnes podle Reuters nejnovější "falešná ruská obvinění" probíral s britským ministrem obrany Benem Wallacem. Zároveň vyjádřil obavy, že Rusko by svá obvinění mohlo použít jako záminku k zesílení konfliktu na Ukrajině.

O "špinavé bombě" podle ruských agentur v neděli s protějšky z USA, Francie, Británie a Turecka o mluvil ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Dnes podobné telefonáty uskutečnil šéf štábu ruské armády Valerij Gerasimov.

Ruské tvrzení dnes podle tiskových agentur popřel také nejmenovaný vysoce postavený americký armádní činitel. "Nic nenaznačuje tomu, že by Ukrajinci přijali rozhodnutí použít v bojích jadernou, biologickou nebo chemickou zbraň," sdělil podle AFP novinářům.

Šéf Mezinárodní organizace pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi už souhlasil, že organizace vyšle na Ukrajinu odborníky, aby ruská obvinění prověřili, oznámil na twitteru ukrajinský ministr zahraničí Kuleba.