Anonymous vedou válku proti Rusku. Nabourali vojenskou komunikaci i státní televize

Anonymous začali už v pátek sestřelovat řadu ruských vládních webů. Z provozu vyřadili například web Kremlu kremlin.ru, vládní web government.ru nebo web ruské armády mil.ru.

Pod útokem se ocitl také web propagandistické televize Russia Today nebo web Federálního antimonopolního úřadu FAS. Ke všem útokům se hackeři na twitteru přihlásili.

BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine.#OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/JA7edjo3SP