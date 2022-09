Banka BIS Nahradit dodávky ruské ropy bude pro Západ velmi obtížný úkol

Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu se chce v budoucnu řada západních zemí vyhnout ruské ropě. Zásadním problémem podle BIS je vysoký podíl ruské ropy na trhu. Na celosvětovém vývozu ropy se Rusko podílí deseti procenty. Výrazná ztráta ruské ropy by proto pro světovou ekonomiku znamenala velký negativní šok. Není pravděpodobné, že by jiní producenti měli dostatečnou kapacitu, aby nahradili tento výpadek. Investice do nových nálezů a nové těžby jsou navíc stále pod úrovní z doby před začátkem pandemie nemoci covid-19.

Růst cen ropy bude mít přímý účinek na zvýšení cen ropných produktů, jako benzinu a nafty. Současně se ale zvyšují i ceny zemního plynu, což se promítá do růstu cen elektřiny pro konečné spotřebitele. To může mít velký a dlouhodobý dopad a představuje to velkou hrozbu pro průmyslovou výrobu.

Růst cen ropy by podle BIS mohlo utlumit zvýšené využití biopaliv. To by ale zase mnoho způsobit zvýšení cen různých základních plodin potřebných pro produkci biopaliv, jako kukuřice a olejnin. Tyto plodiny jsou ale také důležitými krmivy pro hospodářská zvířata, takže jejich zdražení se může rychle promítnout do cen ostatních potravin, varovala BIS.