Británie vyhostila běloruské diplomaty. Nedáme se zastrašovat, vzkázal ministr Lukašenkovi

"Dnes jsme vyhostili dva běloruské diplomaty v reakci na neoprávněné vyhoštění britských diplomatů," cituje agentura Reuters britského ministra zahraničí Dominica Raaba. "Spojené království se nenechá zastrašit pokusy Lukašenkova režimu zabránit mu v tom, aby vystupovalo proti zmanipulovaným volbám a odpornému násilí vůči lidem v Bělorusku," uvedl také Raab.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko’s regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of 🇬🇧 diplomats.