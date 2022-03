Británie žádá své vojáky na Ukrajině, aby se vrátili zpět domů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie vyzvala své vojáky v aktivní službě, kteří se vydali na Ukrajinu, aby se vrátili do vlasti. O výzvě ministerstva obrany informovala ve středu stanice BBC. Podle ministerstva malý počet vojáků zřejmě neuposlechl příkazu a vydal se do východoevropské země s cílem se zapojit do zahraniční legie.