Britský princ George dostal zub vyhynulého žraloka, Malta ho chce zpět

Fosílii našel Attenborough v 60. letech minulého století na dovolené na Maltě. Podle maltského ministra kultury Josého Herrery by ale zub měl být vystaven tam, odkud pochází.

"Některé artefakty důležité pro maltské národní dědictví skončily v zahraničí a měly by se vrátit zpět," řekl Herrera. "Věnujeme hodně pozornosti artefaktům historickým a uměleckým, ale někdy opomíjíme kousky přírodovědné. A tento přístup bych chtěl změnit," dodal maltský ministr.

Britská královská rodiny o daru informovala podle agentury Reuters v sobotu. Podle ní sedmiletý syn prince Williama dostal zub od sira Atenborougha během soukromé projekce přírodovědcova nejnovějšího dokumentu A Life On Our Planet (Život na naší planetě).

When David met George (and William, Kate, Charlotte, Louis).

Sir David Attenborough was a guest at Kensington Palace where he & Prince William watched Attenborough’s new film: A Life On Our Planet 🌍

He gave a 23million year old shark tooth to Prince George (as you do) 🦈 pic.twitter.com/HnBUuijQwk