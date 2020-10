Corbyn má pozastavené členství v Labouristické straně, kvůli antisemitismu

Corbyn má po dobu vyšetřování pozastavené členství ve straně a v jejím poslaneckém klubu, a to kvůli svým vyjádřením a neochotě je následně odvolat, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vyjádření labouristů.

Komise pro rovnost a lidská práva shledala vážná pochybení v přístupu vedení strany k zvládání antisemitismu a vyřizování stížností na toto téma. Vyšetřování komise začalo ještě v době, kdy labouristy vedl Corbyn.

Corbynovo vedení bylo poznamenáno ustavičnými stížnostmi na antisemitismus ve straně a kritikou předsedova přístupu k těmto stížnostem, připomíná Reuters.

Starmer prohlásil, že akceptuje zprávu v celém rozsahu a všechna její doporučení hodlá prosadit. "Pro stranu je to den hanby. Zklamali jsme židovské občany. Je mi opravdu líto způsobeného zármutku a utrpení," řekl Starmer, který byl ve vedoucí funkci i za Corbyna. "Už nikdy neselžeme při potírání antisemitismu a nikdy nezklameme vaši důvěru," slíbil.

Podle komise je strana zodpovědná za porušení zákona o rovnosti, za politické vměšování do stížností na antisemitismus a za selhání při školení, jak se vypořádat se stížnostmi a obtěžováním. "Je to neomluvitelné a vypadá to spíš jako výsledek neochoty čelit antisemitismu než neschopnost," uvedla Caroline Watersová, která komisi vede.

Corbyn uvedl, že antisemitismus pokládá za "naprosto odporný, nesprávný a zodpovědný za některé z největších zločinů" v dějinách lidstva. Prohlásil, že jako předseda strany byl odhodlán vymýtit rasismus a antisemitismus v každé podobě. Uvedl také, že neakceptuje všechna tvrzení zprávy, která podle něj z politických důvodů zveličila rozsah problému.

Strana, která od roku 1997 vládla Británii 13 let pod vedením Tonyho Blaira a Gordona Browna, se za nového předsedy Starmera snaží udělat tlustou čáru za Corbynovou érou, kterou ukončila porážka od konzervativců Borise Johnsona v prosincových volbách. Starmer se snaží vypořádat s minulostí, aby strana mohla uspět v příštích volbách, plánovaných na rok 2024.

Nový lídr v červnu propustil ze svého týmu Rebeccu Longovou-Baileyovou, která byla odpovědná za otázky vzdělání. Důvodem jejího nuceného odchodu bylo, že podle Starmera sdílela článek obsahující antisemtiskou konspirační teorii. "Za svou prioritu jsem si stanovil tažení proti antisemitismu a opětovné získání důvěry židovské komunity," řekl.

Zmíněný článek se týkal okolností smrti amerického černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání v Minneapolisu. Bělošský policista mu několik minut klečel na krku, i když Floyd prosil o pomoc, protože nemohl dýchat. V článku se tvrdilo, že americká policie se techniku klečení na krku zatýkaných naučila od izraelské tajné služby.