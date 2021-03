COVAX do května rozdělí 142 zemím 237 milionů dávek vakcín

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezinárodní očkovací program COVAX rozdělí do konce května ve 142 zemích světa celkem 237 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. V Ženevě to dnes oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Do konce března se podle něj bude distribuovat i 1,2 milionu dávek od firem Pfizer/BioNTech. Už minulý týden obdržely zásilky vakcín z programu COVAX první země - Ghana a Pobřeží slonoviny.