Covid: Rusko má opět přes 18 tisíc nových případů, zdravotnický systém kolabuje

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo přes 1,6 milionu lidí, z nichž 27.990 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě po USA, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, ale Rusko až v druhé desítce.

Lékaři, pacienti i oficiální představitelé z různých ruských regionů zveřejňují důkazy o tom, že zdravotní systém je kvůli přibývajícím případům covidu-19 mnohdy na hranici svých možností, píše agentura Reuters. Jekatěrina Sarajčenková ze Saratova na sociálních sítích popsala, jak nemohla sehnat léky pro svoji nemocnou matku, která nakonec zemřela dříve, než pro ni přijela sanitka.

Podobný případ se udál tento týden v sibiřském Omsku, kde dva pacienti ve vážném stavu čekali deset hodin v sanitce na příjem do nemocnice. Ministerstvo vnitra vyslalo do Kurganské oblasti na Urale armádní zdravotníky poté, co se místní lékaři obrátili s žádostí na prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajina dnes oznámila 8752 prokázaných infekcí, což je zatím její denní maximum, informuje list Ukrajinska pravda. Dalších 155 nemocných s covidem-19 zemřelo.

Na Ukrajině, která má přibližně 42 milionů obyvatel, se od počátku pandemie nakazilo 387.481 lidí, z nichž 7196 nákaze podlehlo.