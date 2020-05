Expert WHO: Koronavirus tu možná bude napořád. Představu, že protikoronavirová opatření perfektně fungují včetně rozvolňování, označil za nebezpečnou

Odborník zároveň zdůraznil, že se musí vynaložit obrovské úsilí, aby se virus dostal pod kontrolu, a varoval před snahami odhadnout, kdy vymizí. Celosvětově se nákaza novým koronavirem zatím potvrdila u více než 4,3 milionu lidí a bezmála 300.000 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo.

"Tento virus se možná stane dalším endemickým virem v našich komunitách," uvedl Ryan s tím, že tu koronavirus možná bude napořád, jako například HIV. V tuto chvíli tak podle experta nemůže nikdo odhadnout, kdy onemocnění covid-19 vymizí.

Nyní se proti koronaviru vyvíjí asi stovka vakcín, Ryan ale v této souvislosti poznamenal, že ačkoliv existuje vakcína proti spalničkám, onemocnění se dosud vymýtit nepodařilo.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je stále možné dostat pandemii způsobenou koronavirem pod kontrolu. Zdůraznil přitom, že jde o globální problém, a všichni by se tak do tohoto tažení měli zapojit.

Epidemioložka WHO Maria van Kerkhoveová na brífinku řekla, že by lidé měli začít přemýšlet tak, že nějaký čas potrvá, než se svět z pandemie dostane.

Tvrdá sdělení vrchních představitelů WHO přišla ve chvíli, kdy mnoho států začíná postupně uvolňovat protikoronavirová opatření ve snaze oživit své ekonomiky. Ghebreyesus v této souvislosti uvedl, že neexistuje zaručený způsob, jak pokračovat v rozvolňování bez hrozby druhé vlny nákazy a vyzval státy k maximální opatrnosti.

Ryan zdůraznil, že panuje představa, že protikoronavirová opatření perfektně fungují a že výborně to půjde i s rozvolňováním. Takové myšlení přitom označil za nebezpečné.