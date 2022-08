Experti MAAE se chystají provést inspekci v Záporožské jaderné elektrárně příští týden

— Autor: ČTK

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se chystají provést inspekci v Záporožské jaderné elektrárně už začátkem příštího týdne. Podle deníku The Wall Street Journal to uvedly informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení. Tyto rozhovory podle deníku zaznamenaly průlom. Ukrajina a Rusko se ovšem dnes opět vzájemně obvinily z ostřelování elektrárny.