Firma Novavax žádá WHO o souhlas s nouzovým použitím své vakcíny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká farmaceutická společnost Novavax a její indický partner Serum Institute dnes požádaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o schválení své vakcíny proti covidu-19 pro nouzové použití. Krok by podle firmy otevřel cestu dodávkám do mnoha chudších zemí. Informovala o tom agentura Reuters.