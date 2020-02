Jak Rusko bojuje s koronavirem? Vítejte v mrazivém sanatoriu na Sibiři

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Je to přebudované sanatorium v sovětském stylu, ale nejsou tu žádné návštěvy. Zaměstnanci nosí dekontaminační obleky, venku hlídá policie a teploty se pohybují kolem minus 15 stupňů Celsia. Do tohoto plotem obehnaného komplexu na Sibiři bylo umístěno do přísné karantény 144 lidí poté, co je tento týden ruská armáda evakuovala z ohniska epidemie nového koronaviru - čínského města Wu-chan.