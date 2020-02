Jako za Stalina? Analytik mluví o návratu politických procesů v Rusku

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Ruský soud v pondělí poslal členy antifašistické skupiny Síť až na 18 let do vězení za údajný terorismus, poukazuje Andrej Kolesnikov v komentáři pro server Moscow Times. Politický analytik z think tanku Carnegie Moscow Center mluví o návratu stalinských politických procesů.