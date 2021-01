Kdo zaplatí účet za pandemii? Experti zpochybňují staré dogma

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Státy by se neměly bát, že větší zdanění bohatých poškodí jejich ekonomiky, pokud rozhodují o tom, jak zaplatit účet za koronavirus. V komentáři pro server The Conversation to tvrdí politický ekonom David Hope a politolog Julian Limberg z londýnské King's College.